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В Великобритании скончался сторонник войны в Югославии

Общество

Активно выступал за войну против Югославии

Лондон, 23 декабря 2018, 04:44 — REGNUM  Дипломат и экс-глава британской партии либеральных демократов Джереми Эшдаун скончался на 78-м году жизни, сообщает пресс-служба Либерально-демократической партии Великобритании.

Сообщается, что политик умер после непродолжительной болезни. Незадолго до своей смерти он сообщил, что врачи обнаружили у него рак мочевого пузыря.

Эшдаун стал лидером партии в 1988 году, под его руководством партия получила 66 мест на парламентских выборах 1992 года. Он активно выступал за войну против Югославии и давал показания на трибунале в Гааге против экс-президента Сербии Слободана Милошевича.

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Кончины крупных политиков
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