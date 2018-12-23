В Великобритании скончался сторонник войны в Югославии

Лондон, , 04:44 — REGNUM Дипломат и экс-глава британской партии либеральных демократов Джереми Эшдаун скончался на 78-м году жизни, сообщает пресс-служба Либерально-демократической партии Великобритании.

Сообщается, что политик умер после непродолжительной болезни. Незадолго до своей смерти он сообщил, что врачи обнаружили у него рак мочевого пузыря.

Эшдаун стал лидером партии в 1988 году, под его руководством партия получила 66 мест на парламентских выборах 1992 года. Он активно выступал за войну против Югославии и давал показания на трибунале в Гааге против экс-президента Сербии Слободана Милошевича.