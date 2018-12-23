Воскресенье, 23 Декабря 2018 года
04:29:39 МСК

Скончался двадцатый сын основателя Саудовской Аравии

Общество

Принц умер после продолжительной болезни

Эр-Рияд, 23 декабря 2018, 04:11 — REGNUM  Принц Таляль бин Абдулазиз, двадцатый сын основателя Саудовской Аравии, скончался на 88-м году жизни, заявил его сын Аль-Валид бин Таляль на своей странице в Twitter.

Сообщается, что принц скончался в результате продолжительной болезни. Он умер в больнице имени короля Фейсала. В 2018 году Таляль объявлял голодовку в знак протеста против ареста своего сына Аль-Валида и двух его братьев.

Напомним, Саудовская Аравия — абсолютная монархия. Все руководящие посты занимают потомки первого короля — основателя династии Саудитов Абделя Азиза. Власть короля, которым сейчас является сын Азиза Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, ограничивают только нормам шариата.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины крупных политиков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить