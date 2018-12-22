В Москве госпитализирована актриса Татьяна Швыдкова

Москва, , 23:59 — REGNUM В Москве в больницу доставили и госпитализировали 60-летнюю актрису Татьяну Швыдкову. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает «Пятый канал».

По предварительным данным, женщина неудачно упала недалеко от Театра на Покровке, в результате чего получила серьезную травму плеча.

«Медики проводят полное обследование (Швыдковой)», — передает вещатель.

Напомним, актриса Татьяна Швыдкова известна по ролям в таких сериалах, как «Две судьбы: голубая кровь» и «Знахарь».

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