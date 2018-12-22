Определены победители футбольной акции «Молодёжки ОНФ»

Сочи, Краснодарский край, , 21:48 — REGNUM Команды «Альфа» из Камчатского края в возрастной группе 14−15 лет и «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики в группе 16−17 лет победили в финальных играх всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую провела «Молодёжка ОНФ».

Финал прошел в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт», где впервые в истории сборная Россия сыграла в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Победители финала завоевали главный приз акции «Уличный красава» — сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе. Им были вручены золотая медаль и хрустальный кубок. Второе место в финальных соревнованиях заняли команды «Витязь» из Тульской области в группе 14−15 лет и «Сатурн» из Кемеровской области в группе 16−17 лет. Они получили сертификат на установку площадки для воркаута. Третье место досталось командам «Факел» из Санкт-Петербурга в группе 14−15 лет и «Мечта» из Севастополя в группе 16−17 лет. Серебряные и бронзовые призеры турнира были награждены медалями и специальными атрибутами от Российского футбольного союза.

Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» проводилась «Молодёжкой ОНФ» для ребят в возрасте 14−17 лет, которые не являются профессиональными футболистами, в рамках проекта «Молодёжка-Юниор». В первом муниципальном этапе соревнований в октябре этого года приняли участие 3420 дворовых команд и около 35 тыс. игроков.

«Когда мы задумывали провести эту акцию, понимали, что многие захотят принять участие. Но то, что мы увидели, превзошло все ожидания. Десятки тысяч мальчишек сражались изо всех сил, показали настоящий класс! И это обычные ребята со всех уголков страны, не профессиональные футболисты, не спортсмены. Это те, кто гоняет мяч во дворе со своими друзьями. А сегодня они сыграли на Олимпийском стадионе! Мы надеемся, что для них это возможность поверить в свои силы, подняться на новый̆ уровень, а для кого-то — даже изменить свою жизнь», — подчеркнул член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель департамента молодёжных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

После регионального и межрегионального этапов на отборочные игры общефедерального уровня попала 21 сильнейшая команда. В финальных отборочных играх в Сочи приняли участие 168 ребят из 17 регионов — Саратовской, Кемеровской, Тюменской, Архангельской, Свердловской, Томской, Владимирской, Тульской областей, Камчатского края, Республик Саха (Якутия), Коми, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя. Они получили памятные вымпелы всероссийской футбольной акции «Уличный красава».

По словам Игоря Кастюкевича, у акции будет продолжение.

«Победители турнира «Уличный красава» теперь смогут регулярно заниматься на собственной площадке возле дома. Участники, которые особенно проявили себя, отправятся на стажировку в футбольные клубы, будут тренироваться с профессионалами. А у тех, кто в этот раз не смог победить или вообще принять участие в турнире, есть время подтянуть уровень игры и попробовать свои силы в новом сезоне акции».

По словам организаторов, в следующий раз турнир «Уличный красава» пройдет летом 2019 года. Внем также смогут принять участие юноши из всех регионов страны.

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