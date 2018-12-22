Губернатор: Великому Новгороду нужен достойный приют для бездомных животных

Великий Новгород, , 20:37 — REGNUM Центр содержания безнадзорных животных будет открыт в Великом Новгороде в первом квартале 2019 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на выездном заседании правительства области в мэрии города заявил заместитель председателя правительства региона Тимофей Гусев.

По его словам, все юридические вопросы по помещению, где будет размещён приют, решены.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил перед открытием приюта изучить опыт благотворительных фондов, которые занимаются вопросами организации подобного рода центров.

«Если мы делаем приют, давайте мы его сделаем таким, чтобы это не выглядело как живодёрня», — отметил глава Новгородской области.

Приют предполагается открыть в помещениях бывшего Центра кинологической службы УМВД России по Новгородской области, расположенных на проспекте Александра Корсунова в Великом Новгороде. Здание не использовалось, но находилось в федеральной собственности. Кроме приюта для бездомных животных, в нём предполагается разместить гостиницу для кошек и собак, а также ветеринарный центр.

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