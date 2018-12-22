В Калуге открылся «Рождественский базар»

Калуга, , 19:17 — REGNUM В Калуге на пешеходной части улицы Театральной состоялось торжественное открытие предновогоднего «Рождественского базара», который будет работать до 7 января 2019 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Жителей города, с открытием ярмарки и приближающимися новогодними праздниками, поздравил городской голова Дмитрий Разумовский.

«На «Рождественском базаре» представлены продукты питания, сувениры, изделия народного промысла, которые жители смогут по желанию приобрести в подарок к новогодним праздникам, — сказал калужский градоначальник. — Совместно с Торгово-промышленной палатой мы постарались сделать ярмарку более привлекательной, появились красивые рождественские домики с гирляндами, которые будут радовать жителей и гостей города. Калуга продолжает украшаться и станет еще краше. Я поздравляю всех с началом праздничных мероприятий. Хочу пожелать в Новом году успехов, здоровья, благополучия, реализации всех планов и задумок, чтобы ваши мечты сбывались».

Открытие «Рождественского базара» подарило калужанам предновогоднее настроение. Теперь каждый желающий сможет не только прогуляться по украшенному к Новому году центру Калуги, но и приобрести на Театральной улице подарки и сувениры ручной работы для родных и близких.

Здесь также, можно попробовать и купить угощения к новогоднему столу, а также приобрести праздничную атрибутику: ёлочные игрушки, новогодний декор и живые ёлки.

Организаторами предновогоднего мероприятия выступили Торгово-промышленная палата Калужской области и городская управа Калуги.

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