Законопроект, ограничивающий продажу SIM-карт по интернету, внесен в ГД

Москва, , 18:42 — REGNUM Законопроект, которым вводится запрет на продажу СИМ-карт в интернете, внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

«Не допускается распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», либо передача уполномоченным лицом идентификационных модулей третьим лицам, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством», — следует из текста предлагаемой поправки в закон «О связи».

На данным момент продажа SIM-карт неуполномоченным оператором лицом уже наказывается согласно КоАП.

Читайте также: Обладателей анонимных SIM-карт будут идентифицировать через госуслуги

Отметим, что Бокова — один из авторов законопроекта об автономном Рунете.