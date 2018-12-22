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Законопроект, ограничивающий продажу SIM-карт по интернету, внесен в ГД

Общество

Сейчас их разрешается купить только по паспорту

Москва, 22 декабря 2018, 18:42 — REGNUM  Законопроект, которым вводится запрет на продажу СИМ-карт в интернете, внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

«Не допускается распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», либо передача уполномоченным лицом идентификационных модулей третьим лицам, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством», — следует из текста предлагаемой поправки в закон «О связи».

На данным момент продажа SIM-карт неуполномоченным оператором лицом уже наказывается согласно КоАП.

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Отметим, что Бокова — один из авторов законопроекта об автономном Рунете.

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