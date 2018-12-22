СМИ сообщили о риске повтора «керченского инцидента» в Арктике

Берлин, , 18:30 — REGNUM Инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали нарушившие водную границу РФ корабли военно-морских сил (ВМС) Украины, может повториться в Арктике. Об этом передает немецкое издание Telepolis.

По мнению авторов статьи, к подобным событиям могут привести действия властей США, планирующих активно защищать возможность «свободной навигации» в прилегающих к российскому побережью районах.

Журналисты издания отмечают, что Россия, расширяющая свое военное присутствие в Арктике, может оказать «агрессивное сопротивление». Авторы материала напоминают, что ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял о намерениях НАТО также увеличить свое присутствие в регионе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива за нарушение государственной границы РФ были задержаны три корабля ВМС Украины.

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