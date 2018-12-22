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В Калужской области состоялся конкурс на лучшую АЗС 2018 года

Общество

Конкурсной комиссией были определены победители

Калуга, 22 декабря 2018, 17:56 — REGNUM  В Калужской области подвели итоги конкурса на звание «Лучшая автозаправочная станция.

Как сообщили 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве конкурентной политики, конкурс проводится ежегодно с 1 апреля по 30 ноября по семи номинациям.

В 2018 году на участие в конкурсе подали заявки 24 АЗС. Среди них: ПАО «Калуганефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО «Подольская нефтяная компания», ИП Костяев А.М. и ряд других.

Конкурсной комиссией были определены победители, которые будут награждены почетными грамотами министерства конкурентной политики области за высокое качество предоставляемых сервисных услуг и добросовестное выполнение нормативных требований, предъявляемых к эксплуатации АЗС.

Остальным номинантам, набравшим меньшее количество баллов, но получившим положительные отзывы комиссии, будут вручены благодарственные письма профильного министерства за участие в конкурсе.

Между тем, с 12 по 19 декабря 2018 года стоимость продукции топливного рынка калужского региона существенно не изменилась. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает 1-е место по бензину автомобильному (41,15 руб./л) и 1-е — по дизельному топливу (43,70 руб./л).

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