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Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты

Общество

«Выполнили первый технический рейс»

Севастополь, 22 декабря 2018, 17:49 — REGNUM  В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

По данным агентства, два Су-30М2, на одном из которых находился командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов, совершили техническую посадку.

«Практически завершена реконструкция этого аэродрома, — сказал Севостьянов. — Мы сегодня (22 декабря) выполнили первый технический рейс двумя самолетами».

Напомним, 22 ноября в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили ИА REGNUM о том, что в Севастополе досрочно завершили первую очередь строительства военного аэродрома Бельбек.

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Военно-воздушные силы
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