В Сочи стартовали финальные игры футбольной акции «Молодёжки ОНФ»

Сочи, Краснодарский край, , 17:38 — REGNUM На олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи прошла церемония открытия финальных игр всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую проводит «Молодежка ОНФ».

Для участия в финальном этапе приехала 21 команда из разных регионов страны, это 168 ребят — непрофессиональных футболистов в возрасте 14−17 лет — которые вышли победителями по итогам межрегионального уровня соревнований.

«Молодёжный, «дворовый» спорт был, есть и будет «визитной» карточкой России. Мы все с детства помним футбольные баталии, хоккейные «коробки», волейбол в лесу и парках. Время идёт, появляются новые возможности, то те, то иные виды спорта становятся популярнее. В первую очередь за счет профессионалов — тренеров и энтузиастов, новых спортивных объектов, соревнований. И, конечно, активного образа жизни, который сегодня выбирает практически каждый из нас. Миссия ОНФ — содействовать вовлечению молодёжи в занятия спортом, помогать тем инициативным группам, кто организует площадки, соревнования, обучение. В ОНФ много активных и социально ответственных профессиональных спортсменов, которые включаются в поддержку массового движения молодёжи по всем регионам», — сказала на открытии сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Как «модель» можно рассматривать «Сириус», где талантливых хоккеистов из всех регионов обучают ведущие звезды российского хоккея. Потом эти ребята и их тренеры возвращаются домой, продолжают не только профессионально тренироваться, но и сами собирают любительские турниры. И звезды спорта — их кумиры, приезжают на эти региональные турниры! Значит каждый из участников может быть замечен и приглашен в свою большую команду. В этом и состоит помощь и форма участия ОНФ по поддержке молодежных инициатив. По такой же модели развивается футбольный молодёжный проект «Красава» — самый доступный абсолютно для всех, народный спорт!», — отметила Елена Шмелева.

В Сочи приехали финалисты — 21 команда из 17 регионов — Саратовской, Кемеровской, Тюменской, Архангельской, Свердловской, Томской, Владимирской, Тульской областей, Камчатского края, Республик Саха (Якутия), Коми, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, городов Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя. По итогам игр финального этапа будут определены победители в двух возрастных категориях, которые получат главный приз турнира — сертификат на установку площадки для игры в футбол.

Напомним, всероссийская акция «Уличный красава», которую организует «Молодёжка ОНФ» при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Министерства спорта РФ в формате чемпионата по дворовому футболу, проходит с октября 2018 г. За это время в ней приняли участие более 35 тыс. молодых людей со всей страны в двух возрастных категориях — 14−15 лет и 16−17 лет.

Все участники — непрофессиональные спортсмены, это обязательное условие акции.