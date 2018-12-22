Ушла из жизни актриса Этель Айлер

Вашингтон, , 16:51 — REGNUM В Калифорнии на 89-ом году жизни скончалась известная актриса Этель Айлер, сообщает 22 декабря «Ревизор».

Актриса умерла 18 ноября 2018 года, но информация об этом поступила совсем недавно. Голливудская звезда известна участием в таких картинах, как «Телохранитель», «91/2 недель» и многих других.

Карьера Айлер началась в 1957 году, когда она выступила на Бродвее в мюзикле «Просто небесный». После чего актриса часто участвовала в мероприятиях подобного жанра, последней ее бродвейской ролью стал спектакль «Маленькие лисицы» за которую она удостоилась престижной награды «Тони» в 1997 году.

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