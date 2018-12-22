Министерство просвящения введет две новые должности в школах

Москва, , 14:00 — REGNUM Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева анонсировало появление в российских школах двух новых должностей. Об этом сегодня, 22 декабря, пишет «Российская газета».

Васильева рассказала, что по поручению президента Российской Федерации создается Национальная система учительского роста, которая предполагает рост карьеры учителя не только по горизонтали, но и по вертикали.

В рамках этой системы в школах вводятся две новые должности — старший учитель и ведущий учитель. Министр пояснила, чем именно будут заниматься такие учителя.

Старший учитель будет координировать работу других педагогов в коллективе, методически её сопровождать и заниматься разработкой индивидуальных образовательных траекторий с учетом особенностей учеников.

Старшим учителем педагог может стать только спустя пять лет работы в школе и после получения предварительно первой или высшей квалификационной категории.

Ведущий учитель будет являться свое рода наставником для молодых педагогов. Требование для ведущего учителя выше — 10 лет стажа и высшая квалификационная категория.

Глава министерства просвящения пояснила, что данные нововведения необходимы для восстановления связи между старшим и молодым поколениями учителей. По словам Васильевой, они возвращают в школу потерянное наставничество.