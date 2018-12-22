Президент и глава правительства России поздравили российских энергетиков

Москва, , 13:21 — REGNUM Работников и ветеранов энергетической отрасли поздравили с профессиональным праздником — Днём энергетика — президент России Владимир Путин и глава правительства России Дмитрий Медведев. Поздравительные телеграммы опубликованы 22 декабря на сайте президента России и на сайте правительства РФ.

Путин отметил, что в отечественной энергетической отрасли всегда работали и сегодня трудятся настоящие профессионалы и знатоки своего дела, которые ответственно подходят к своим обязанностям и достойно справляются с поставленными задачами. Главные задачи из поставленных, как пояснил Путин — строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий, повышение доступности услуг.

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что модернизация и расширение магистральной инфрастуктуры в энергетической отрасли являются приоритетными задачами, которые стоят перед государством. Эти задачи требуют высокого профессионализма, труда, ответственности и глубоких знаний людей, работающих в отрасли.

Работники отрасли играют одну из ключевых ролей в экономике России и делают многое для повышения её конкурентоспособности, сказал Медведев в поздравительной телеграмме. Также важно, отметил Медведев, что люди, работающие в энергетической отрасли активно внедряют цифровые технологии, привлекают инвестиции и заботятся при этом об экологической безопасности.

Дмитрий Медведев пожелал работникам энергокомплекса «крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго».

Напомним, что День энергетика отмечается в России каждый год, начиная с 1966 года. Этот праздник также официально празднуется в Белоруссии и на Украине.