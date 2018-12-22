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Апелляционный суд отклонил повторный иск Ассанжа против властей Эквадора

Общество

Адвокат Джулиана Ассанжа признал поражение

Кито, 22 декабря 2018, 12:55 — REGNUM  Апелляционный суд в эквадорской провинции Пичинча отклонил повторную жалобу, поданную основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем по поводу условий его содержания в посольстве Эквадора в Великобритании, передает канал n-tv 22 декабря.

«Мы проиграли», — прокомментировал адвокат Ассанжа Карлос Поведа. Суд решил, что не было никаких нарушений прав Ассанжа в ходе его пребывания на территории посольства и отклонил иск.

Напомним, Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в 2012 году, чтобы не быть экстрадированным в Швецию, где против него озвучены обвинения в изнасиловании. В США ему грозит смертная казнь за публикацию секретных документов.

Власти Эквадора выпустили протокол, регулирующий правила пребывания Ассанжа в дипмиссии, намереваясь таким образом вынудить его покинуть убежище. Первый иск австралийца против ужесточения условий пребывания был отклонен в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединенных Наций призвала власти Великобритании позволить Ассанжу беспрепятственно покинуть посольство в Лондоне — узник и так «заплатил высокую цену».

Читайте ранее в этом сюжете: ООН призвала Великобританию не преследовать Ассанжа

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Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
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