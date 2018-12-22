Боевики оппозиции Оромо похищают людей и грабят фермы на западе Эфиопии

Аддис-Абеба, , 17:21 — REGNUM Семь этнических тыграйцев, работавших поденщиками на ферме в районе Шеншеба штата Бенишангуль-Гумуз на западе Эфиопии, были похищены боевиками Фронта освобождения Оромо (ФОО), которые, по сообщениям местных жителей, регулярно и избирательно похищают и убивают этнических тыграйцев, а также грабят и сжигают крестьянские фермы, принадлежащие представителям народа тыграй. Об этом сообщило 21 декабря эфиопское новостное агентство Borkena.

Региональные власти штата Бенишангуль-Гумуз признали, что в регионе существует проблема с безопасностью, но отказались признавать, что нападения нацелены на этнических тыграйцев. Руководство штата сообщило, что похищения происходили и раньше и затронули и другие этнические группы. Также власти региона Бенишангуль-Гумуз никак не прокомментировали то, что эти акции насилия были совершены ФОО. По словам очевидцев, вооруженные люди, похищавшие людей, двигались колонной с флагами ФОО, и на военной форме они имели нашивки с символикой организации.

Также незадолго до того, как появились сообщения о нападении на этнических тыграйцев, региональные власти экспроприировали землю, переданную инвесторам из региона Тыграй, якобы из-за нарушений правил пользования. Более того, их беспошлинные льготы на импорт сельхозтехники и специальных транспортных средств были отменены, а сама техника изъята.

В начале осени 2018 года руководство штата Бенишангуль-Гумуз было вынуждено уйти в отставку из-за проблем с безопасностью в регионе, в результате чего из-за конфликтов на этнической почве погибли сотни мирных жителей, а десятки тысяч остались без крова. Новые власти штата также пока не могут стабилизировать ситуацию в регионе.