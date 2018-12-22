Израиль досрочно освобождает 1000 заключенных

Иерусалим, , 19:36 — REGNUM 20 декабря Израиль начал процесс освобождения 957 заключенных, в том числе за тяжкие преступления. Как сообщает израильская газета Haaretz, данная мера является частью программы по улучшению условий содержания в тюрьмах.

Известно, что на свободу выйдут 238 человек, осужденных за домашнее насилие. Кроме того, среди амнистируемых значатся 100 палестинских арабов, два из которых — жители Сектора Газа. Жители Палестинской Автономии после освобождения вернутся на палестинские территории. При этом отмечается, что среди освобожденных заключенных нет лиц, осужденных за терроризм.

Согласно плану по досрочному освобождению, амнистии подлежат лица, имеющие право на условно-досрочное освобождение, или лица, оставшийся срок отбывания наказания которых не превышает четырех лет. При этом, освобожденные лица будут продолжать отбывать наказание, выполняя обязательные общественные работы.

Стоит отметить, что план Управления тюрем Израиля (ШАБАС) по досрочному освобождению подвергся резкой критике со стороны Управления по реабилитации заключенных.