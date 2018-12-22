«Спорту – быть!»: в Кижингинском районе Бурятии открылся спорткомплекс

Кижингинский район , Бурятия, , 11:30 — REGNUM Первый большой спортивный комплекс, построенный на средства федеральной программы, открылся сегодня, 22 декабря, в Кижингинском районе Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Открытие спорткомплекса — долгожданное событие для жителей района. Ранее спортсмены и любители были вынуждены заниматься в маленьком здании местной спортшколы или в школьных залах.

«Хочется всех вас, всех нас поздравить с тем, что такой замечательный спортивный зал отрывается. Появляются новые возможности заниматься спортом. Хочется, чтобы наши дети были сильными, здоровыми, счастливыми людьми, чтобы у них была возможность развиваться, возможность строить свою жизнь правильно. Поздравляю район с открытием! В 2020 году у нас здесь пройдут летние сельские игры. Так что спорт в районе развивается, спорту — быть! Так держать! Лучших результатов всем!» — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов на открытии спорткомплекса.

В новом спорткомплексе дети и взрослые со всего района смогут заниматься борьбой, баскетболом, волейболом, спортивной гимнастикой и другими видами спорта.

Добавим, новый спорткомплекс в Кижигинском районе Бурятии, где проживают более 15 тыс. человек, построили в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Стоимость проекта — более 106 млн рублей. Деньги были выделены из федерального и республиканского бюджетов. Общая площадь здания — более 2 тысяч кв. м. Имеются мобильные трибуны, раздевалка, бассейн, массажная, душевые, медицинский кабинет и даже конференц-зал.