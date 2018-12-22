ГИБДД: Никаких экзаменов на знание ПДД при замене прав не будет

Москва, , 10:35 — REGNUM Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) России опровергла информацию о том, что автомобилистам в будущем придется сдавать экзамен на знание правил дорожного движения при обмене водительского удостоверения в связи с истечением его срока действия. Об этом накануне, 22 декабря, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что власти планируют ввести повторный экзамен на знание правил дорожного движения для автомобилистов, при обмене водительского удостоверения в связи с истечением его срока действия.

Однако в ГИБДД заявили, что ведомство не видит никаких оснований для введения экзамена на знание ПДД для водителей, которые меняют водительское удостоверение.

«Госавтоинспекция МВД России считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД», — сказали в ведомстве.

Никаких изменений в законодательство в связи с этим ГИБДД продвигать не собирается.

Также в ГИБДД рассказали, откуда пошла эта информация о возможном введении экзаменов. Оказалось, что данный вопрос был поднят представителями региональных автошкол в ходе IV Конгресса автошкол России, который состоялся 19 декабря в Общественной палате Российской Федерации. в ГИБДД подчеркнули, что данное предложение является исключительно дискуссионным.