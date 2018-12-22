Порошенко стал объектом шуток за празднование юбилея «украинского» Ан-225

Киев, , 10:06 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко снова был высмеян в сети интернет за очередное неуместное заявление. Порошенко на своей странице в сети микроблогов Twitter опубликовал сообщение, в котором отметил 30-летний юбилей «украинского гиганта» транспортного самолета Ан-225.

Однако большинство пользователей посмеялись над Порошенко и указали ему, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 является достижением вовсе не украинской, а советской технической мысли и к современной Украине никакого отношения не имеет — просто он ей достался по наследству.

Некоторые пользователи даже предложили Порошенко срочно «декоммунизировать» Ан-225.

Напомним, самолет Ан-225, который неофициально также называют «Мрия», был спроектирован ОКБ им. О. К. Антонова и собран на Киевском механическом заводе в 1984—1988 годах. Свой первый полет Ан-225 совершил 21 декабря 1988 года.

Изначально предполагалось создать два подобных самолета, но развал Советского Союза эти планы отметил. Сейчас только один Ан-225 находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines. Второй экземпляр так и не был достроен.