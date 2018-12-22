В Москве и Подмосковье на выходных ожидаются гололедица и метель

Москва, , 07:56 — REGNUM Метель, гололедицу и снежные заносы прогнозирует на эти выходные в Москве и Московской области Гидрометцентр. Об этом 22 декабря сообщается на сайте ведомства.

Ожидается небольшой мороз, днём 22 и 23 декабря температура будет −2… −4 градуса, ночью чуть холоднее, до — 5 градусов.

В субботу ветер будет дуть преимущественно юго-восточный. силой 7−12 м/сек. В воскресенье, 23 декабря, ветер ослабеет до 5−10 м/сек.

Снегопад и метель ожидаются как в дневные, так и в ночные часы 22 и 23 декабря. На дорогах следует опасаться гололедицы и снежных заносов.

Атмосферное давление 22 декабря днём составит 747 мм рт. ст., ночью оно понизится до 744 мм рт. ст. 23 декабря атмосферное давление продолжит понижаться и ночью составит уже 739 мм рт. ст.

Ранее Гидрометцентр предупредил Сибирь о резком похолодании. По прогнозам синоптиков, 22 декабря температура на азаиатской части России ожидается на 12 градусов ниже нормы и составит −35…−38 градусов.

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