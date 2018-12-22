В северном полушарии Земли началась астрономическая зима

Москва, , 07:34 — REGNUM Зимнее солнцестояние, знаменующее начало астрономической зимы в северном полушарии планеты, произошло 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

22 декабря в 01:23 по московскому времени Солнце достигло самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира.

Для регионов планеты, расположенных в высоких широтах, зимнее солнцестояние приходится на самый короткий день в году. В этот день продолжительность светового дня в Москве составит 7 часов. С 23 декабря продолжительность светового дня начнёт увеличиваться.

Отметим, уже некоторые мегалитические сооружения позднего неолита (например, Стоунхендж в Великобритании и Гозекский круг в Германии) служили для определения дней солнцестояния.