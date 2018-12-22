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Движение в Лубянском проезде Москвы ограничат до 15 октября 2019 года

Общество

Из-за реконструкции Политехнического музея

Москва, 22 декабря 2018, 04:35 — REGNUM  Участок Лубянского проезда в Москве будет ограничен для движения транспорта до 15 октября 2019 года, сообщает пресс-служба информационного центра транспортного комплекса столицы.

Сообщается, что движение транспорта будет ограничено в связи с реконструкцией Политехнического музея. Отмечается, что ограничен будет лишь участок в районе доме ¾ на Новой площади. Сейчас там закрыто движение по одной полосе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе по причине инженерных работ в Москве ограничивалось движение автотранспорта на двух улицах на северо-западе столицы. Ограничение вводилось на периоды с 10 по 25 августа и с 10 по 30 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на участках двух улиц ограничат движение транспорта

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Автотранспортные проблемы Москвы
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