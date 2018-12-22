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Российские туристы стали чаще ездить в Японию

Общество

Россия входит в пятерку лидеров по росту туристического потока

Токио, 22 декабря 2018, 03:15 — REGNUM  За одиннадцать месяцев 2018 года Японию посетили более 88 тысяч российских туристов, что на 23,8% выше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении Японской национальной туристической организации (JNTO).

Отмечается, что только за ноябрь 2018 года Японию посетили более 9300 граждан России, что на 18,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Согласно данным JNTO, Россия занимает второе место по росту турпотока. Первое место занимает Вьетнам, следом за Россией идут Италия, Испания и Филиппины. Среди общего числа посетителей Японии первое место удерживает Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 декабря число туристов, посетивших Японию в 2018 году, достигло рекордного количества — 30 миллионов человек. Министр земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма подчеркнул, что Япония планирует привлечь более 40 миллионов иностранных туристов в 2020 году, когда в Токио состоятся Олимпийские и Параолимпийские игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Японию посетило рекордное количество туристов в 2018 году — более 30 млн

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Туризм
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