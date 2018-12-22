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Рабочие «Укрспирта» вышли на митинг против антимонопольного комитета

Общество

Митингующие считают, что предприятие было незаконно оштрафовано

Львов, Украина, 22 декабря 2018, 00:17 — REGNUM  Во Львовской области на протестную акцию вышли работники спиртзаводов украинского предприятия «Укрспирт», сообщает 21 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, рабочие спиртовых заводов присоединились в протестам националистов. Рабочие устроили митинг возле стен львовского областного отделения антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Во время митинги рабочие зажгли синие и желтые дымовые шашки, а также передали в приемную АМКУ свои требования.

На протесте было несколько сотен рабочих, отмечает издание. Рабочие заявили, что АМКУ необоснованно оштрафовал «Укрспирт» на 33 млн гривен ($1,2 млн). Протестующие заявили, что штраф является «неподъемным» для предприятия.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал «Укрспирт» за то, что предприятие бессистемно устанавливало цены на спирт этиловый ректифицированный.

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