В Татарии приведут в стадию готовности почти 900 бомбоубежищ

Казань, , 21:17 — REGNUM До конца 2019 года в Татарии приведут в стадию готовности 880 бомбоубежищ и противорадиационных укрытий. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Рафис Хабибуллин на заседании коллегии республиканского управления МЧС РФ и МЧС РТ.

По его словам, в настоящее время в республике располагается 1104 таких объекта, сообщает «Бизнес-online». В их число входят сооружения гражданской обороны от современных средств поражения, подвальные и заглубленные помещения — 665 убежищ и 449 противорадиационных укрытий.

Сейчас готовы к эксплуатации 64% убежищ — около 700 объектов. К концу следующего года этот показатель планируется довести до 80%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, еще в июле власти Санкт-Петербурга поручили ответственным ведомствам провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны во всех районах города до 30 августа.

Итоги проделанной работы планировалось подвести в октябре.

А летом 2017 года власти Москвы заявляли о планах строительства бомбоубежища на 1,5 тыс. человек в составе жилого многоэтажного комплекса, который разместится рядом с природно-историческим парком «Останкино» и станцией метро «Ботанический сад».