НАО: бедным ТВ-приставки выдадут бесплатно

Нарьян-Мар, , 20:53 — REGNUM Бесплатные приставки для цифрового телевидения получат все жители Ненецкого автономного округа, у кого доход ниже величины прожиточного минимума — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

Отделениями соцзащиты и многофункциональным центром НАО уже выдано 93 из 553 закупленных окружным бюджетом цифровых ТВ-приставок. Право на них имеют «семьи или одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ненецком округе (20 460 рублей)».

С начала 2019 года на территории НАО будут доступны 20 цифровых каналов второго мультиплекса, уже сейчас доступны 10 бесплатных телеканалов первого мультиплекса.

Аналоговое телевидение в Ненецком автономном округе отключается 3 июня 2019 года. Для перехода на цифровой формат ТВ в НАО размещены 15 объектов вещания для передачи сигнала в цифровом формате, которые охватили 96,53% территории. По техническим причинам пока не смогут получить цифровое вещание 435 домохозяйств НАО.

Инициатива властей НАО о приобретении цифровых ТВ-приставок и их бесплатной раздаче населению, снимет социальную напряженность, которая ожидается в начале 2019 года с отключением аналогового телевидения. Ее причиной будет невозможность приобретения ТВ-приставок пожилыми людьми в сельских поселениях. Уже сейчас отмечается рост цен на такие ТВ-приставки.