На Тамбовщине подвели итоги работы по профилактике социального сиротства

Тамбов, , 19:05 — REGNUM В Тамбовской области в 2018 году центры занятости населения трудоустроили 64 родителя и 3615 несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке государства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Эти и другие цифры, касающиеся профилактики социального сиротства, прозвучали сегодня на заседании регионального координационного совета по профилактике социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми. Обращаясь к участникам совещания, заместитель главы администрации области Наталья Астафьева отметила, что все службы, созданные в регионе, в этом году хорошо поработали в своих направлениях. В области ведется большая работа для того, чтобы дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не попали в специализированные учреждения, а неблагополучных семей становилось меньше.

«Когда мы говорим о детях, сердце начинает работать по-другому», — отмечает губернатор Александр Никитин при обсуждении тем социального сиротства.

Профилактике этой проблемы, сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Тамбовщине уделяется большое внимание. Опыт региона в этом направлении не раз высоко оценивали на федеральном уровне. А неблагополучных семей, случаев социального сиротства на территории области становится все меньше.

Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают разными способами. Например, решают вопрос с трудоустройством. В 2018 году центры занятости населения области трудоустроили 64 родителя и 3615 несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке государства. Помогают разнообразить их досуг учреждения культуры, спорта и образования.

Как отметили на совещании, важную роль в системе профилактики социального сиротства и предотвращения жестокого обращения с детьми играют советы помощи семье и детям, созданные в сельских поселениях области. Они выявляют семейное неблагополучие на ранних стадиях, оказывают помощь и поддержку семье в преодолении трудной жизненной ситуации.

В 2018 году советы помощи семье и детям выявили 47 семей, в которых нарушаются права детей. Семьям они оказали 354 реабилитационные услуги. Советы ведут большую работу по пропаганде семейных ценностей, ответственного родительства, участвуют в создании и реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми в сельских территориях. В 2018 году создана областная рабочая группа по координации деятельности советов помощи семье и детям.

Наталья Астафьева отметила значимость такой работы.

«Все случаи семейного благополучия чаще всего выявляются на местах», — подчеркнула она.