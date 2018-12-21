В Биробиджане прошёл конкурс ледовых скульптур «Хрустальная менора — 2018»

Биробиджан, , 18:40 — REGNUM Герои мультфильмов и сказок, обитатели подводного и животного мира украсили столицу Еврейской автономной области. В Биробиджане завершился международный конкурс ледовых скульптур «Хрустальная менора», передает ОТР.

Участие в нем приняли 20 команд, в каждой по два человека. Это как профессиональные художники и скульпторы, так и мастера прикладного искусства и студенты. На изготовление ледовых фигур у них было всего три дня. И даже двадцатиградусный мороз, по словам участников, совсем не помешал, ведь ради творчества можно пойти на многое.

«Надо показать главных героев, и при этом подходить к работе с умом, чтобы не отколоть лишнего, чтобы конструкция не рухнула. Лёд — специфичный материал, может и рухнуть, если неправильно приложить силу», — рассказал участник конкурса «Хрустальная менора-2018» Игорь Баринов.

«Отличные фигуры, хотелось бы побольше, хорошие, нравятся. Хотелось бы, чтобы и горку здесь сделали», — поделилась впечатлениями жительница Биробиджана Ирина Темникова.

По итогам конкурса победители и все участники получили дипломы и памятные сувениры. Сами же мастера говорят, лучшей наградой для них стало признание зрителей. Украшать сразу три городских площади ледяные скульптуры будут до весны.