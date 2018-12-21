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Обвиняемый в вербовке террористов челябинец-инвалид покинул СИЗО

Общество

Суда он будет ждать под подпиской о невыезде

Челябинск, 21 декабря 2018, 18:18 — REGNUM  В Челябинске инвалид-колясочник Амир Г. будет ждать приговора под подпиской о невыезде. Следствие не стало требовать продления его ареста и суд постановил отпустить его из СИЗО, пишут местные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержан он был 23 октября. В вину Амиру Г. вменили вербовку террористов для одной из запрещённых на территории Российской Федерации экстремистских организаций. Гражданин был арестован.

При этом оказалось, что он — инвалид-колясочник. Часть общественников потребовала проявить к нему гуманность Тем не менее в ноябре Центральный районный суд города продлил ему арест, а затем областной суд поддержал это решение.

Если Амира Г. признают виновным, то ему грозит до 20 лет колонии.

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