Фанат предположил, как закончится история Капитана Америки во «Мстителях»

Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Пользователь Reddit с ником InGenNateKenny опубликовал теорию о возможном сюжете фильма «Мстители: Финал». В своих рассуждениях InGenNateKenny рассказал о том, как Крис Эванс в роли Капитана Америки может уйти из проекта так, чтобы его персонаж остался в живых.

«Он повесит свой щит на стену и продолжит жизнь в своем времени. Для человека, который пожертвовал всем, это будет подходящая концовка. Конечно, если не учитывать возможные проблемы с временными линиями, это было бы круто. Плюс, так он может появиться и в будущих фильмах, если это потребуется», — пишет InGenNateKenny.

Пользователь считает, что идеальным «концом» для знаменитого супергероя стало бы возвращение в 1945 год. Тогда Стив Роджерс смог бы пойти на обещанное свидание с Пегги Картер и счастливо закончить свою карьеру героя. Такой поворот событий мог бы объяснить и появления фотографии Пегги Картер в первом трейлере «Мстители: Финал». Многие пользователи поддержали эту теорию, однако реальный сюжет картины зрители смогут узнать лишь в апреле, после официального релиза фильма.

Напомним, что ранее актёр Крис Эванс сообщил, что больше не хочет играть роль Капитана Америки. В октябре актёр опубликовал пост в Twitter, в котором рассказал об окончании съёмок и своём эмоциональном прощании с ролью. Новый актёр на роль этого персонажа пока не найден, однако Френк Грилло, сыгравший Кроссбоунса в фильме «Первый Мститель: Противостояние», сообщил, что новым Капитаном может стать чернокожий актёр или актриса.

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