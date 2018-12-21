Жителям приграничных с Чечней сел помогут с жильем — Евкуров

Магас, , 17:14 — REGNUM В Ингушетии будет оказана поддержка жителям приграничных с Чечней районов в строительстве жилья. В первую очередь будут восстановлены дома в селении Даттых, пострадавшем от военных действий, и создана инфраструктура в селах Верхний Алкун, Чемульга, Аршты, Берд-Юрт. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, пишет интернет-газета «Ингушетия».

"У нас есть ряд населенных пунктов, которые нужно поддержать. То же сельское поселение Даттых, которое пострадало от военных кампаний. Там стоят сгоревшие дома, ни в одном из 40 дворов не осталось людей — все разъехались. Чтобы вернуть местных жителей, нужно помочь им в восстановлении жилья», — цитирует Евкурова издание.

По словам главы республики, в селах Верхний Алкун, Чемульга, Аршты, Берд-Юрт и других, расположенных на границе с Чеченской Республикой, будут проложены дороги, установлено надежное электро‑ и газоснабжение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Юнус-Бек Евкуров уже обещал оказать содействие в благоустройстве тем, кто захочет переехать на новые приграничные с Чечней территории. В настоящее время уже прорабатываются списки тех, кто хочет вернуться в село Даттых.

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