После гибели оленя в промзоне в Воронеже горожане обратились к Путину

Воронеж, , 17:08 — REGNUM Петиция с просьбой запретить любые шоу, в которых используются дикие животные, опубликована на платформе Change.org 20 декабря. Обращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, правительству России и Госдуме РФ, менее чем за сутки набрало почти 400 подписей. Петиция появилась после того, как в промзоне в Левобережной части Воронежа погиб северный олень, который принадлежал частному лицу и использовался в шоу-квесте «Форд Баярд».

«До тех пор, пока мы будем посещать все те заведения, где издеваются над животными — зоопарки, зверинцы, квесты, цирки, шапито и т.д. — животные будут жить в мучениях и мучительно погибать. Наблюдать за жизнью диких животных можно и нужно в условиях сафари-парка, или заповедника. А не через прутья решетки, или из окна офиса в промзоне. Никакие законы о жестоком обращении с животными не остановят любителей наживы на зрелищах. Спасти зверей можно только лишив возможности их владельцев зарабатывать на этом. Только все вместе мы сможем остановить гибель несчастных животных, если потребуем от правительства законодательно запретить использование диких животных в любых шоу, а так же их содержание в жутких зверинцах и зоопарках», — говорится в петиции.

О судьбе северного оленя накануне написали местные СМИ: его 15−16 декабря в промзоне заметили местные жители, а вечером 19 декабря олень умер. Жители обратились в полицию, МВД начало проверку. Владелец оленя заявлял, что в промзоне содержал животное, чтобы оно не пугалось звуков города, а в гибели оленя обвинил самих неравнодушных горожан, которые кормили его неподходящей пищей.

Добавим, что историей уже заинтересовались в Госдуме, запрос на проверку ситуации в Генпрокуратуру обещал направить председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»).