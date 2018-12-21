Премьер Дагестана об умершем советнике: он был надежным товарищем

Махачкала, , 17:01 — REGNUM Председатель правительства Дагестана Артем Здунов принёс соболезнования родным и близким своего советника Андрея Афонина в связи с его безвременной кончиной. По словам премьера, погибший отличался скромностью и добротой, был отзывчивым, чутким человеком и надежным товарищем.

«Высокий профессионализм, трудолюбие, ответственность и принципиальность — за эти достоинства его ценили и уважали коллеги, единомышленники», — пишет Здунов о своём советнике в социальной сети. Он добавляет, что за неполный год, что Афонин проработал в Дагестане, он успел многое сделать, в том числе в части пополнения бюджета республики и развития новой системы государственного управления.

Напомним, Андрей Афонин так же, как и Артём Здунов, является выходцем из Татарии. Работать в Дагестан, как и премьер, он приехал в феврале 2018 года. На должности советника Афонин занимался вопросами совершенствования налоговой политики, повышения эффективности расходования бюджетных средств, наращивания экономического потенциала региона и привлечения инвестиций.

На момент смерти чиновнику было 47 лет. У него остались жена и двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Афонина без признаков жизни было найдено утром 21 декабря в номере гостиницы в городе Махачкале. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, советник умер во сне вследствие сердечного приступа. Следственный комитет республики занимается установлением причин и обстоятельств смерти. Назначены судебные экспертизы.

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