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При строительстве детского сада в Ингушетии украли 8,4 млн рублей

Общество

В хищении обвиняют гендиректора строительной компании

Магас, 21 декабря 2018, 16:44 — REGNUM  В Ингушетии раскрыто крупное мошенничество, совершенное при строительстве детского сада в селении Верхние Ачалуки. Директора фирмы «Региональная Строительная Компания», выполнявшей работы, подозревают в хищении более 8,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Мошенничество было совершено в 2015 — 2017 годы. При исполнении государственного контракта по возведению детского дошкольного учреждения на 220 мест злоумышленник включил в акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости заведомо ложные сведения. Себе в карман, как полагает следствие, он положил более восьми миллионов рублей.

В отношении руководителя строительной компании было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере». Расследование завершено, уголовное дело будет рассматривать Магасский районный суд Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в Ингушетии под следствие попал директор ООО «Стройкомплекс». Его заподозрили в мошенничестве на сумму около 120 млн рублей при поставке оборудования для швейной фабрики в городе Карабулаке.

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