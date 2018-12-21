В сети борются с цензурой с помощью «безопасного» рэпа

Москва, , 18:03 — REGNUM В сети появился проект «Безопасный рэп», авторы которого переделывают тексты песен популярных исполнителей, исключая из них какую-либо провокацию и бранные слова. Проект создали для того, что привлечь внимание к проблеме цензуры, передает корреспондент ИА REGNUM.

На сайте можно послушать фрагменты треков Хаски, Элджея, Noize МС, Монеточки, N1NT3ND0, группы IC3Peak и других рэп-исполнителей в «безопасном» варианте. Например, в песне Хаски «Пуля-дура» слово «автоматом» заменили на «Поперечным», а «лица» — на «шутки».

"Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть Поперечным, стреляющим шутки», — говорится в обновленном варианте песни.

В песне Элджея «360» можно прослушать сразу несколько различных вариантов. Вместо фразы «Я хочу тебя на 360, все остальные на проводе повисят», есть варианты «Я хочу себе купить поросят, все остальные пушистых котят», «Я хочу, чтобы лето не кончалось, все остальные за ним мчались» и другие.

Авторы проекта называют себя неравнодушными поклонниками российской рэп-культуры и считают, что «победа всегда должна быть за здравым смыслом». В описании сайта указывается, что это некоммерческий проект в поддержку рэп-исполнителей. Пользователи не могут оказать даже благотворительную помощь «Безопасному рэпу».

«Хотите задонатить — купите побольше пончиков. А еще лучше — билеты на концерт своего любимого рэп-исполнителя».

Между тем любой желающий может пополнить список «безопасных» треков, прислав авторам проекта «опасный» отрывок и указав варианты замены.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов является бесперспективным. По его словам, он, скорее всего, приведет к обратному эффекту.

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