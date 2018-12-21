Собянин повысил стоимость проезда в общественном транспорте Москвы

Москва, , 16:35 — REGNUM В Москве стоимость проезда по карте «Тройка» вырастет на 2 рубля. Соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его официальном портале.

Согласно документу, новые цены начнут действовать со 2 января 2019 года. Одна поездка по «Тройке» в метро и наземном транспорте обойдётся в 38 рублей. Сейчас она стоит 36 рублей.

Стоимость билета «Единый» на одну и две поездки не изменится (55 и 110 рублей соответственно), а на 60 поездок вырастет до 1,9 тысяч рублей вместо 1,765 тысяч рублей.

Подорожает на 3 рубля проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» до 59 рублей.

Стоимость поездки при оплате банковской карте составит 42 рубля.

Станут дороже безлимитные билеты: на 30 суток — 2 170 рублей вместо 2 075 рублей, на 90 дней — 5 430 рублей вместо 5 190 рублей, на год — 19 500 рублей вместо 18 000 рублей.