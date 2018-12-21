В Свердловской области могут пересмотреть «мусорные тарифы»

Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM Свердловские тарифы по вывозу мусора могут пересмотреть в 2019 году. Об этом заявила глава регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На совете глав муниципалитетов губернатор предложил очень внимательно ещё раз осуществить все расчеты… Все сегодня работают, производят расчеты. Я тоже вникала в те расчеты, которые сделали муниципалитеты. Конечно, у нас есть необходимость ещё раз это обсуждать», — сказала Бабушкина.

Спикер Заксобрания добавила, что чем раньше будут выявлены и решены «ключевые и провальные» вопросы в сфере мусорных тарифов, тем меньше будет проблем в дальнейшем.

А свердловский первый вице-губернатор Алексей Орлов подтвердил корреспонденту ИА REGNUM, что новые правила в сфере работы с твердыми коммунальными отходами будут введены именно с 1 января. В регионе решили не использовать «поблажки», которые ввели в федеральное законодательство с целью предоставления «отсрочки» ряду субъектов РФ, уточнил чиновник.

Напомним, «мусорная реформа» вводится практически по всей России с 1 января 2019 года, кроме тех регионов, где по ряду причин реформа была отложена. Например, Курганской области будет предоставлена «отсрочка» на год.

По новым правилам расчет по вывозу мусора делается исходя из количества прописанных по месту жительства человек. Житель Екатеринбурга, проживающий в многоквартирном доме, будет ежемесячно оплачивать вывоз 0,213 кубометра мусора, а проживающий в частном секторе — 0,261 кубометра. Остальные свердловчане будут платить за 0,169 и 0,190 кубометров соответственно. Что касается тарифа, то, как ранее сообщало ИА REGNUM, он зависит от регионального оператора. Для Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза» тариф утверждён в размере 697,76 рублей за кубометр. ООО «Компания «РИФЕЙ» сможет взимать плату исходя из тарифа 845,87 рублей за кубометр, а ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 рублей. Данные тарифы установлены как максимальные — оператор имеет право вывозить мусор за меньшую цену.

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