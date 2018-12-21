Ивано-Франковская область Украины — лидер по отказу от прививок — эксперт

Ивано-Франковск, Украина, , 17:30 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины родители чаще всего отказываются от плановых прививок детей, заявила доцент Киево-Могилянской академии Татьяна Степурко во время пресс-конференции, сообщило 21 декабря информационное агентство «УНН».

"В 2018 году 22% опрошенных, которые имеют детей, отказывались от вакцинации, тогда как в 2016 году этот показатель был 25%. Ивано-Франковская область уже третий год подряд демонстрирует наибольшую долю тех, кто отказывался от вакцинации. И неожиданно в 2018 году этот показатель очень вырос в Хмельницкой области — с 13% до 76%», — рассказала она.

Наилучшая ситуация наблюдается в Волынской, Кировоградской и Херсонской областях, где охват детей прививками составляет около 100%.

Напомним, Ивано-Франковская область является одним из лидеров по заболеваемости корью. С начала года корью на Украине заболели более 49 тыс. человек, из них в Ивано-Франковской области — 5151 человек, из которых 1371 взрослый и 3 780 детей.

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