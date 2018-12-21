СКР выясняет причины смерти советника премьер-министра Дагестана

Махачкала, , 16:32 — REGNUM В городе Махачкале проводятся следственно-оперативные и проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин смерти Андрея Афонина — советника председателя правительства Дагестана Артёма Здунова. Признаков насильственной смерти не обнаружено, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящий момент опрашивается персонал гостиницы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета республики.

Напомним, утром 21 декабря 47-летний чиновник был найден мёртвым в гостиничном номере, в котором он проживал. По неофициальным данным, он погиб во сне от сердечного приступа.

Утром за Афониным приехал водитель, который ждал его на улице, пишут «Невские новости». Спустя какое-то время он позвонил начальнику, но тот не брал телефон. На звонки сотрудников гостиницы советник также не отвечал. В ресторане сказали, что утром его не видели, хотя прежде погибший ежедневно завтракал в 07:45.

Было принято решение зайти в номер, для этого пришлось взламывать дверь. Чиновник лежал в постели без признаков жизни. Приехавшие по вызову врачи констатировали смерть Афонина.

Как сообщило ИА REGNUM, Андрей Афонин является уроженцем Татарии. В Дагестане он работает с февраля 2018 года — с момента назначения Артема Здунова премьером республики.

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