На Ямале с городской площади «сдуло» новогоднюю ель

Салехард, , 16:07 — REGNUM В посёлке Харп Приуральского района Ямала упала городская новогодняя ёлка. В эти дни в регионе объявлено штормовое предупреждение, бушует сильный ветер и стоят морозы до минус 50 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В группе социальной сети «Подслушано Харп» жители Ямала живо обсуждают тему «ёлку сдуло». Ель была прикреплена, пригрузы остались на прежнем месте. Переломилась металлическая труба — стержень ели.

«Страшно представить, что могло случиться, если б она упала днём. Люди ходят рядом», — комментирует одна из участниц паблика.

«В такие ветра кровлю сносит, а вы о ёлке в несколько метров, что укреплена плохо. Это просто Новый год не хочет приходить, злые мы все. Всё нам не так, всё не этак. Ветер стихнет и ёлка снова будет стоять на площади, а вот злость останется», — пишет другая жительница Харпа.

Напомним, на Ямале наступили аномальные морозы. В регионе объявлен режим повышенной готовности для всех служб жизнеобеспечения.

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