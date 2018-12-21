Обвинение требует до 9,5 лет заключения на процессе по трагедии на Сямозере

Петрозаводск, , 16:17 — REGNUM На резонансном процессе по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в Карелии в 2016 году гособвинение просит приговорить четверых из шести подсудимых к лишению свободы на сроки от 4 от до 9,5 лет в колонии общего режима. Еще двоих подсудимых предлагают отправить в колонию-поселение.

Как сообщает 21 декабря ТАСС, бывшего директора ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елену Решетову предложено приговорить к 9,5 годам, бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова — к 8 годам, бывших инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, соответственно, к 6 и 4 годам.

Перед судом предстали и чиновники. Бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко, а также и.о. руководителя этого управления Людмилу Котович просят приговорить к 6 годам колонии-поселения каждого.

Как уже сообщалось, только Виноградов признаёт свою вину.

«Всем фигурантам предъявлены иски по возмещению морального вреда на сумму более 700 млн рублей», — отмечает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2014 года в штормовую погоду дети из лагеря под руководством взрослых вышли на Сямозеро на лодках. Из-за ветра и волн одна из них перевернулась, погибли 14 детей в возрасте от 11 до 15 лет.

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В апреле 2017 года проявившая преступную халатность фельдшер Суоярвской центральной районной больницы Ирина Щербакова, которой дозвонился по мобильному телефону погибающий ребенок, была приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

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