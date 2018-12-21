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Москомархитектура согласовала 9 проектов пожарных частей и депо за 2018 год

Общество

Строительство усилит пожарную безопасность и уменьшит время прибытия спасателей

Москва, 21 декабря 2018, 17:46 — REGNUM  Москомархитектура в 2018 году согласовала девять проектов пожарных депо и частей. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 21 декабря.

Так, реконструкция трёх пожарно-спасательных частей планируется в ЦАО, СВАО и ЮАО. Ещё шесть депо появится в ЗАО и ТиНАО. В проекте согласованы стоянки для пожарной техники, зона техобслуживания, пункт связи, учебные классы и другие необходимые точки.

«Спасатели приходят на помощь не только при пожаре, но и при обрушениях или химических авариях. Они должны работать в комфортных условиях, в хорошо оснащенных помещениях», — подчеркнул Кузнецов.

В частности, пожарное депо для четырёх машин появится в поселении Кленовском в ТиНАО. На его территории откроют учебно-тренировочную башню.

Ещё одно депо построят на территории пожарной станции в поселении Вороновское. Ожидается, что его строительство усилит пожарную безопасность и уменьшит время прибытия спасателей. Для сотрудников создадут учебно-тренировочную базу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на пожарах в России погибли 386 детей.

Читайте подробнее: С начала года в России в результате пожаров погибли более 380 детей — МЧС

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Противопожарная безопасность
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