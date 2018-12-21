В Госдуме предлагают запретить реагенты на улицах

Москва, , 15:55 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме подготовили законопроект, ограничивающий использование реагентов на улицах. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы предлагаем отказаться от использования химических реагентов на тротуарах, во дворах — везде, кроме проезжей части», — написал Миронов в Facebook.

Он указал на то, что химикаты хоть и упрощают работу коммунальщиков, зато осложняют жизнь всем остальным.

«О вреде реагентов граждане могут судить по своей обуви, которая уже после первой зимней прогулки может прийти в негодность. Реагенты влияют и на всю экосистему, вплоть до состояния почвы и грунтовых вод», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, крупные города России каждый год сталкиваются с проблемой чрезмерного применения реагентов. Прежде всего страдает от отсутствия регулирования в этой сфере Москва.

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