С авиакомпании «Победа» спросят в суде за платную регистрацию на авиарейсы

Москва, , 15:46 — REGNUM Авиакомпания «Победа» неправомерно требовала с пассажиров плату за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств. На такие действия со стороны лоукостера пожаловались сами пассажиры. Проверкой этой информации занялась Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 21 декабря.

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Как выяснилось, в правилах перевозки пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании, для пассажиров был установлен сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в зарубежных воздушных гаванях. Понудить компанию устранить нарушение прокуратура намерена через суд.

Исковое заявление о признании незаконным такого требования перевозчика и необходимости исключить его из правил авиакомпании подан в Щербинский районный суд.

Как пояснили в «Победе», на такую меру компания была вынуждена пойти, чтобы компенсировать резкий рост цен на топливо, пишет РИА Новости. Авиаперевозчик готов отстаивать свою позицию в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря бюджетный авиаперевозчик «Победа» предложил Минтрансу РФ изменить федеральные авиационные правила и исключить из стоимости билетов плату за регистрацию пассажиров в аэропорту. Как пояснил генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков, сейчас услуга онлайн-регистрации оплачивается сверх стоимости билета, однако в случае исключения платы за регистрацию в аэропорту и оформления багажа, пассажиры смогут сэкономить около 200 рублей (при условии, что у них нет багажа и они пользуются онлайн-регистрацией).

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