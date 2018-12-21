Будущие биологи НовГУ познакомились с разработками в сфере протезирования

Великий Новгород, , 15:37 — REGNUM Студенты Института сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого посетили предприятие «Техбионик», специалисты которого занимаются разработкой модульных бионических протезов рук, управляемых биоэлектрическими сигналами мышц оператора. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что визит прошёл в рамках модуля «Анатомия человека и животных» под руководством доцента кафедры биологии и биологической химии Марины Коноваловой. Новгородская компания специализируется на разработке, организации производства и реализации доступных и высокотехнологичных протезов.

Гендиректор компании познакомил студентов с историей протезирования, тенденциями в этой области и разработками предприятия, и пригласил студентов на практику. В вузе напомнили, что ранее студенты этой группы побывали на практическом занятии в медицинском институте, наглядно и доступно закрепив материал по «Анатомии человека и животных» в анатомическом музее.

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