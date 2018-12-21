Какой позитивный контент в Рунете должно поддерживать государство?

Москва, , 17:25 — REGNUM Государство должно выделять гранты на создание позитивного контента не только СМИ, но и образовательным и просветительским сервисам, а также ресурсам, развивающим российский контент. Такую точку зрению высказал директор Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Несколько недель назад мы подводили итоги года, и одним из ключевых аспектов роста объема потребителей России в интернете стало возрастное поколение 45+. С точки зрения текущего уровня проникновения цифровизации в разные сферы, одна из важнейших задач — развитие компетенции. На мой взгляд, были бы очень полезны, например, сервисы, которые помогали бы быстро получать ответы на вопросы в определенной сфере».

Петров добавил, что не менее важный вопрос в этой области — поддержка несовершеннолетних, в частности той части, которая наиболее не защищена. Директор ИРИ предложил создание сервисов поддержки детей-сирот.

«Также важен игровой контент, потому что сфера игр развивается. Нам нужно поддерживать те проекты, которые позволяют получать первичные цифровые компетенции, профессии для несовершеннолетних и молодежи».

Петров подчеркнул, что такой механизм государственной поддержки позитивного контента должен формироваться на конкурентной основе. Кроме того, необходимо точно определить, кого именно прежде всего нужно поддерживать с точки зрения оказания максимального эффекта.

Напомним, 20 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас на создание позитивного контента в российском сегменте государство выделяет порядка 400 млн рублей. По словам главы России, на такой контент и в дальнейшем будут продолжать выделять гранты.

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