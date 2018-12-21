В Крыму создают Центр экспертных исследований и экспертизы документов

Симферополь, , 15:05 — REGNUM В Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского создаётся Центр экспертных исследований и экспертизы документов, заявила заведующая кафедрой документоведения и архивоведения Елена Латышева, выступая на форуме архивистов и историков Крыма «Пока мы помним — мы живем». Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие было посвящено 100-летию Государственной архивной службы России. Оно собрало порядка 200 профильных специалистов, включая преподавателей и студентов КФУ.

Выступая с докладом, Латышева рассказала об открытии на историческом факультете «Лаборатории Документологии» как составной части большого университетского проекта по созданию Криминалистического лабораторного кластера.

«Обучающиеся должны глубже изучать экспертизы ценности документов. Для этого в стенах Таврической академии уже создается Центр экспертных исследований и экспертизы документов», — сообщила представитель вуза.

В свою очередь, директор Музея истории КФУ профессор Андрей Непомнящий представил издания, выпущенные к 100-летию университета, что вызвало живой интерес участников форума. Кроме того, он продемонстрировал конкретные результаты плодотворного сотрудничества КФУ им. и Государственного архива Крыма.

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