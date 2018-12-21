В РФ занижают статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний?

Москва, , 15:09 — REGNUM Российские врачи-патологоанатомы часто сталкиваются с ситуацией, когда начальство вынуждает их не указывать, что причиной смерти того или иного человека стало сердечно-сосудистое заболевание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель исполкома московской территориальной организации профсоюза медработников «Действие» Анна Землянухина. Поводом для этого разговора, стали слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, что в РФ были отмечены случаи неправильного кодирования причин смертности.

«Люди, которые непосредственно с этим работают, они журналистам такую информацию, конечно, озвучивать не станут, — сказала Землянухина. — Они боятся начальства. Но даже профессора, когда мы, например, были на курсах повышения квалификации, рассказывали о таких случаях, когда, например, причину смертности «инфаркт», порой переделывают на такую причину как «пневмония». Для того, чтобы улучшить статистику. По распоряжению начальства патологоанатом порой ставит другой диагноз».

Делается это, по словам Землянухиной, для того, чтобы показать, будто бы в РФ в сфере здравоохранения наблюдается прогресс, и что качество медицинского обслуживания становится все выше.

«Однажды, то ли в 2014, то ли в 2015 году, [чиновники] отчитались, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по Москве стала меньше, чем в Европе, хотя мы прекрасно понимаем, что такое вряд ли может быть», — вспомнила Землянухина.

Кроме того, она объяснила, что родственникам умершего порой тяжело разобраться в том — верная ли смерти их близкого человека указана в соответствующем документе. Отчасти это связано с шоком, в котором они пребывают, а отчасти с их некомпетентностью в вопросах здравоохранения.

Также профсоюзный активист заметила, что ей известны случаи, когда врачи не хотят выполнять поручение начальства — ставить умершему ложный диагноз вместе подлинного.

«На таких врачей начинают оказывать прессинг, и большинство не выдерживает и увольняются», — констатировала Землянухина.

Напомним, по сообщению РБК, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с журналистами 19 декабря рассказала о том, что правительство обнаружило случаи «неправильного кодирования» причин смертности.

По ее словам летом, на селекторном совещании правительства и министерства здравоохранения с региональными властями, обсуждался тот факт, что в причинах смертности налицо перекос в сторону нервных, эндокринных и «прочих» заболеваний, которые, по словам Голиковой — «не могут являться причинами смертности в традиционном нашем восприятии»,

«У нас было такое предположение с Минздравом, что, кодируя [смертность] другими причинами, коллеги занижают смертность от контролируемых причин — сердечно-сосудистых и онкологических. <…> Чтобы улучшить показатели, сбрасывают на другие причины смертности», — сказала Голикова, и уточнила, что запросила у регионов обоснования представленных причин смертности, после чего и выяснилось, что статистика была недостоверна.

«Были подтверждены случаи неправильного кодирования», — сказала вице-премьер.