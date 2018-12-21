Число заболевших гриппом детей в Южной Корее увеличилось

Сеул, , 14:53 — REGNUM Число заболевших в Южной Корее гриппом, среди учащихся начальной, средней и старшей школы увеличилось, сообщает The Hankyoreh.

Согласно заявлению Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний от 21 декабря, количество заболевших гриппом детей в возрасте от 7 до 18 лет неуклонно растет с 16 ноября.

Среднее количество заболевших на 1000 больных составляет 7,8 человека, однако в период с 9 по 15 декабря эта цифра увеличилась до 48,7 человек.

Среди симптомов гриппа распространены повышенная температура тела 38 ℃, кашель и боль в горле.

Среднее количество заболевших на 1000 больных по возрастной группе составило: 0−12 месяцев — 17,5 человек, 1−6 лет — 46,1 человек, 7−12 лет — 112,3 человек, 13−18 лет — 137 человек, 19−49 лет — 54,9 человек, 50−64 года — 22,2 человека, старше 65 — 8 человек.

По предварительным данным эпидемия гриппа может продлиться может до марта-апреля 2019 года.